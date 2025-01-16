Дончане все чаще выбирают азиатское направление для зимнего отдыха

В минувший новогодний туристический сезон за рубеж выехало на 10% больше жителей Ростовской области в сравнении с прошлогодними зимними каникулами. Европейским рождественским ярмаркам дончане предпочли каникулы на пляже: количество туристов на азиатском направлении выросло на 37%, в то время как интерес к странам Европы сократился. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».

Как показывает анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Среди дончан максимальным спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в 2 раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной. По данным «Слетать.ру», туры в Таиланд из региона составили почти 27% от всех проданных поездок.

На 50% выросло количество донских туристов на Африканский континент. Это направление составляет 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. Здесь наибольшие интерес и прирост путешественников из Ростовской области демонстрирует Египет, куда турпоток увеличился на 54%.

Рекордное падение интереса у донских путешественников отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха: Швейцария и Хорватия.

Согласно исследованию «Слетать.ру», в среднем новогодний отпуск российского путешественника длился семь дней, а каждый третий тур оформлен на семью с детьми. Примечательно, что россияне стали планировать отпуск заранее — глубина продаж увеличилась на 61% и составила один месяц.

По данным «Слетать.ру», самый популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% — до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% — до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% — до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на 32% — до 214 тысяч рублей.

Фото пресс-службы ПАО «МегаФон»

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