Число туристов, посетивших Таганрог минувшим летом, выросло на 27% по сравнению с прошлым годом. Топ-5 популярных туристических локаций назвали в Мегафоне — аналитики оператора проанализировали активность абонентов в интернете и составили рейтинг самых «прокачанных» территорий.

Фаворитами у визитёров традиционно стали «чеховские» места. Треть туристов начинают знакомство с Таганрогом с посещения домика Чехова, а также одноименного литературного музея, расположенного в здании бывшей мужской классической гимназии, в которой учился русский писатель.

Вторую позицию рейтинга занимает территория морского порта — старейшего на юге России в бассейне Азовского моря. Отсюда открывается живописный вид на Таганрогский залив. Так, летом в этой локации гости потратили девять Тбайт дата-информации, что сопоставимо с отправкой свыше 1,6 млн фотографий в соцсети и мессенджеры.

В тройку лидеров также вошел Приморский парк. Здесь находятся старинные якоря времен Петра I, поднятые со дна Азовского моря. В рекреационной зоне приезжие расходовали более трех Тбайт трафика, равных восьми месяцам безостановочного показа советского историко-биографического фильма о русском императоре.

На четвертой и пятой строчке по популярности у приезжих — 200-летняя Каменная лестница и Пушкинская набережная. Визитёры здесь расходовали 1,5 Тбайт данных. Такого объема хватит, чтобы распечатать 380 тысяч фотографий достопримечательностей города и устелить ими десять раз ступени старинного сооружения.

47% гостей приезжают в Таганрог из других регионов, четверть из них — москвичи. Также на родине Чехова чаще других бывают петербуржцы, волгоградцы, самарцы и жители Кубани. Особенно вырос интерес к городу у абонентов из Алтайского, Камчатского и Забайкальского краев. Число путешественников из отдаленных уголков страны выросло на 91%.

«Мы следим за нагрузкой на сеть и при необходимости расширяем телеком-инфраструктуру. В этом году инженеры ввели в эксплуатацию новые базовые станции в исторической части Таганрога, в результате чего скорость мобильного интернета выросла до 80 Мбит/с. Также специалисты модернизировали объекты связи и запустили дополнительный среднечастотный слой LTE по всей территории населённого пункта, что позволило большему числу абонентов одновременно выходить в сеть без задержек в местах с высокой онлайн-активностью», — рассказал Артём Филин, директор МегаФона в Ростовской области.

Ранее мы рассказали, что туркомпания из Таганрога победила на Международном форуме «Отдых 2024».

Фото donland.ru