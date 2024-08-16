Добро в нас: Таганрог откликнулся на сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

6 августа мы столкнулись с прямой агрессией Украины против нашей Родины. Ее последствия невосполнимы: человеческие жертвы, раненые мирные жители и военнослужащие, разрушенные дома, открытое мародерство со стороны ВСУ. Все неравнодушные россияне отозвались на боль жителей Курской области, не остались безучастными и таганрожцы.

Мы уже рассказывали о деятельности волонтерской группы «Добро в нас», о ее руководителе Марине Храповой. Энергичная женщина и ее ближайшие помощники не могли остаться в стороне от случившейся беды. В этот же день начался сбор всего необходимого пострадавшим.

И участники группы, и просто неравнодушные люди несли в пункт сбора всё – от туалетных принадлежностей до одежды и продуктов. Количество мешков, сумок и коробок увеличивалось с каждым часом. Многие хотели помочь, но не имели возможности доставить вещи в Таганрог, просили приехать. Марина, ее муж Евгений, Алёна Мощенко и Рафаил Магеррамов ночами, после напряженной дневной работы, мчались по окрестным населенным пунктам, принимая продукты и вещи. Случалось, что за один рейс в машину всё не помещалось, и они ехали во второй и в третий раз… В течение пяти суток.

За это время состав группы увеличился еще больше. Страница «Добра» пестрела сообщениями о вступлении новых и новых участников. К сбору помощи на ее базе присоединились Таганрогское благочиние, группы «Надежда Донбасса», «Тыл подполковника Любарцева» и «Гром-61». Общими усилиями было собрано и доставлено внушительное количество одежды, питания и предметов первой необходимости, которые привезли по адресу: Итальянский переулок, 6, на общий пункт сбора.

На следующее утро, в субботу 10 августа, всё загрузили в десятитонный MAN и отправили в Курск.

Евгений ПОГРАНИЧНЫЙ, фото из архива группы «Добро в нас»