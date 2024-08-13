Гуманитарный груз, который собрали неравнодушные жители Таганрога, прибыл в Курскую область. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

За несколько дней горожане собрали и отправили продукты, средства гигиены, одежду, обувь и другие предметы первой необходимости.

«Благодарю за помощь в организации сбора гуманитарной помощи руководителя общественной организации семей погибших защитников Отечества Эльвиру Иванкович, а также всех, кто принимает участие — за отзывчивость и щедрость души», — написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Он также отметил, что отправка следующей партии гуманитарного груза из Таганрога планируется на следующей неделе. Сейчас собирается информация о том, какая именно помощь необходима. О дате начала сбора и времени работы пункта сбора будет сообщено дополнительно.

Ранее мы рассказали, что на Дону разместили первых эвакуированных жителей курского приграничья.

Фото и видео t.me/Fateev