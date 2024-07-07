В Таганроге волонтеры помогли нанести камуфляж на санитарный автомобиль для участников СВО

Таганрогская группа «Добро в нас» расширяет сферы своей деятельности по оказанию помощи участникам спецоперации.

Недавно к ним обратились военнослужащие медицинского взвода одного из десантно-штурмовых батальонов 40-й гвардейской бригады морской пехоты. По штату во взводе положен санитарный автомобиль. Автомобиль получили, только своей окраской он демаскировал расположение подразделения. Нанести камуфляж на технику в условиях ведения боевых действий – для военных медиков задача практически невыполнимая. Своей работы хватает. Вот и обратились к участникам группы «Добро в нас» и ее руководителю Марине Храповой.

Конечно, согласились помочь. Машину гвардейцы доставили в Таганрог, разместили на закрытой территории. В группе собрали деньги, нашли мастера – и вот результат. «Дядя Коля», так зовут специалиста, нанес не просто камуфляжную окраску, а применил аэрографию, одну из техник изобразительного искусства. На бортах «ГАЗели» красками летней зелени распустилась листва.

Когда «владельцы» автомобиля увидели результат, их восторгу не было предела. И вот возвращавшиеся из отпуска морские пехотинцы получили свою машину. Благодарили всех собравшихся участников группы. Немного рассказали о своей работе по медицинскому обеспечению батальона.

Все трое – Евгений, Иван и Андрей – уроженцы Камчатки, мобилизованные в октябре 2022 года. Работа их состоит в оказании первой врачебной помощи раненым, эвакуации их с поля боя. Действовать приходится в сложных условиях: когда под обстрелом, когда под прицелом беспилотников противника. Хорошо, что для их поражения во взводе имеются средства радиоэлектронной борьбы — как промышленные, так и самодельные. Известно, что раненые и группы их эвакуации для ВСУшников — лакомая цель. Стремятся обстрелять, лишить последней надежды на спасение.

Поэтому на бока кузова машины категорически запретили наносить красный крест на белом фоне. Соблюдать международную Женевскую конвенцию киевское руководство не собирается.

Кроме передачи закамуфлированной машины, всем сделали подарки. Арина Мананникова вручила «трем богатырям» свои рисунки. Особенно растрогался Евгений. Он обещал Аришин рисунок повесить на стене в своем блиндаже. Даша Шевченко преподнесла как оберег преподнесла изготовленное своими руками сердечко. Вязала его и ночи, и дни, чтобы успеть к приезду морпехов.

Время поджимало — ребятам предстояло несколько часов в темное время суток добираться до места дислокации.

На следующий день они сообщили, что доехали благополучно и приступили к выполнению своих медицинских обязанностей.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора