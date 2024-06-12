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Добраться из Ростова в Ейск жители Дона могут на прямом сезонном поезде

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В первый рейс нынешнего лета из Ростова-на-Дону в Ейск поезд отправится 15 июня.

Новости Ростовской области

Рельсовые автобусы будут доставлять пассажиров из донской столицы на побережье Азовского моря и обратно по выходным дням и завершат курсирование 29 сентября, сообщает СКЖД.

Отправление поезда из Ростова-на-Дону в 07.54, прибытие в Ейск в 11.35. В обратном направлении отправление в 19.09, прибытие в донскую столицу в 22.03. Время в пути 3 часа 41 минута. Предусмотрены остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.

Стоимость билета по полному тарифу на всё маршрутное направление составит 486 руб.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее мы сообщали, что жители Ростовской области могут отправиться в Абхазию по «единому» билету.

Фото Минтранс РО

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лето поезд РЖД СКЖД туризм Ростовская область
Таганрогская правда
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