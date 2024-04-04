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От укусов клещей больше всего пострадали жители Таганрога и Ростова

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Таганрог попал в число городов Ростовской области, где зарегистрировано больше всего пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

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Всего в донском регионе в лечебно-профилактические организации за медицинской помощью по поводу укуса клещами обратилось 139 человек, их них 55 – это дети в возрасте до 14 лет. Максимальное число укушенных зарегистрировано в Ростове, Таганроге, Шахтах, Неклиновском и Мясниковском районах.

В ведомстве сообщили, что с целью снижения численности клещей в области начаты противоклещевые обработки эпидзначимых участков, в том числе зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных животных.

Специалисты напоминают — чтобы уберечься от возможных заболеваний, нужно быть внимательными во время отдыха на природе. Присосавшихся к телу паразитов следует немедленно удалить, лучше это сделать в травматологическом пункте. Если после укуса клеща вы почувствовали недомогание, мышечные или суставные боли или у вас повысилась температура необходимо срочно обратиться к врачу.

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Таганрогская правда
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