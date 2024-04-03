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Для жителей Ростовской области открыта продажа билетов на туристический поезд «Жемчужина Кавказа»

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В первый рейс 2024 года турпоезд, курсирующий в формате «отель на колесах», отправится уже 26 апреля. На вокзал Ростов-Главный прибудет 27 апреля. Стоимость тура из донской столицы: купе – от 39 895 рублей, СВ – от 63 297 рублей, купе для инвалидов – от 14 462 рублей.

Новости Ростовской области

В течение недели туристы, отправляющиеся из Москвы и Ростова-на-Дону, смогут совершить увлекательное путешествие по республикам Кавказа. В этом году турпоезд совершит 21 рейс, в два раза больше, чем в 2023-м. Состав будет курсировать с 26 апреля по 4 октября

Туристический поезд №930/929 «Жемчужина Кавказа» следует по маршруту: Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик – Москва (с возможностью посадки и высадки в Ростове-на-Дону).

В этом сезоне поезд получил новый уникальный дизайн.  Внешнее оформление каждого вагона посвящено одной из республик, через которые проходит маршрут.  В вагоне-ресторане пассажирам предложат блюда кавказской кухни. А в вагоне-баре можно будет спеть караоке и принять участие в анимационной программе. Также в состав поезда включен вагон-душевая, сообщает РЖД.

Во время путешествия туристы смогут увидеть:

  • Нихалойские водопады,
  • Хаджохскую теснину,
  • самую высокую гору России – Эльбрус,
  • мечеть «Гордость мусульман» в Шали,
  • цитадель Нарын-Кала в Дербенте,
  • Главный Кавказский хребет.

Расписание маршрута разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы. Можно составить и свой уникальный маршрут.

Фото РЖД

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РЖД туризм туризм Ростовская область
Таганрогская правда
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