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Для многодетных семей Таганрога увеличен размер земельного сертификата

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В Ростовской области в 2024 году на 23 892 рубля увеличен размер земельного сертификата. Теперь он составляет 554 809 рублей (в 2023 году был 530 917 рублей).

Новости Таганрога

Право на получение сертификатов имеют жители Ростова, Батайска, Таганрога и с этого года — Новочеркасска – городов, где нет свободных земельных участков для предоставления многодетным семьям. В 2023 году сертификаты получили 156 таганрогских семей.

Напомним, земельные сертификаты на улучшение жилищных условий семьям, где воспитываются трое и более детей, в Ростовской области выдают с 2020 года. За весь период действия программы земельные сертификаты получили 2897 многодетных семей. Объем выделенных бюджетных средств составил 1 453 529,3 тысячи рублей, — привели цифры в правительстве региона.

В 2020 году размер земельного сертификата составлял 466 617 рублей. Он ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции, определенного областным законодательством.

Средства земельного сертификата могут быть направлены на приобретение квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке, строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение имеющегося ипотечного кредита.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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