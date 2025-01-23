Для детей-сирот Таганрога приобретено 11 квартир в Ростове

В 2024 году на вторичном рынке было приобретено 17 квартир для детей-сирот Таганрога, в том числе 11 — в Ростове-на-Дону. Всего в минувшем году дети-сироты получили 50 квартир.

«Обеспечение жильём детей-сирот по-прежнему остаётся приоритетным направлением работы администрации. Активно работаем над решением этой задачи», — сообщила в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Квартиры приобретаются как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Город активно использует возможность участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в том числе в проектах, реализуемых в Ростове-на-Дону.

Так, в 2024 году на вторичном рынке было приобретено и предоставлено детям-сиротам 17 квартир, 11 из них — в донской столице. На 33 квартиры городом заключены договоры долевого участия, они будут предоставлены в 2025 году. Также в планах текущего года приобрести еще 38 квартир.

«Уверена, все эти планы будут реализованы, и наше содействие поможет ребятам сделать первый шаг к самостоятельной и благополучной жизни», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области в 2025 году будет закуплено жилье для 763 детей-сирот.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбулово