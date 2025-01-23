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На Дону в этом году будет закуплено жилье для 763 детей-сирот

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Деньги на приобретение квартир выделены.

Новости Ростовской области

В 2025 году на обеспечение жильем детей-сирот выделены средства в сумме 2 млрд 871 млн рублей, сообщает министерство строительства Ростовской области.

На эту сумму будет приобретено 763 жилых помещения. В прошлом году на Дону жильем обеспечили 947 детей-сирот. В полном объеме жилые помещения были закуплены в 53 муниципальных образованиях, говорится в сообщении.

В Таганроге в 2024 году 50 детей-сирот получили ключи от своего жилья. Квартиры для них приобретены на первичном и вторичном рынках жилья.

Фото: Telegram-канал минстроя РО

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Таганрогская правда
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