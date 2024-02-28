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Депутаты Заксобрания Ростовской области предлагают увеличить выплаты пострадавшим при ЧС

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Соответствующее обращение будет направлено на федеральный уровень. Выплаты пострадавшим при чрезвычайных ситуациях не менялись в России уже больше 10 лет.

Новости Ростовской области

Решение направить обращение донского парламента к заместителю Председателя Правительства РФ Денису Мантурову о необходимости совершенствования системы поддержки граждан, пострадавших вследствие чрезвычайных ситуаций, принято вчера, 27 февраля, на 5-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

Мы обращаемся на федеральный уровень с предложением существенно увеличить выплаты нашим согражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации ввиду чрезвычайных обстоятельств природного и техногенного характера, — пояснил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Депутаты предлагают проиндексировать размеры выплат. Это:

  • единовременная материальная помощь, которая сейчас составляет 10 тысяч рублей на человека;
  • финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости (50 тыс. рублей на человека в случае частичной утраты такого имущества и 100 тыс. рублей на человека в случае его полной утраты);
  • единовременное пособие гражданам, получившим вред здоровью (200 тысяч рублей либо 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести такого вреда), и членам семьи погибшего в размере 1 млн рублей.

Депутаты считают, что все эти выплаты необходимо увеличить, так как они не менялись больше десяти лет, сообщает пресс-служба Заксобрания РО.

Также предлагается включить мобильный телефон в перечень имущества первой необходимости, в связи с утратой которого осуществляется выплата.

Фото из архива ГУ МЧС по РО

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#соцподдержка выплаты ЗСРО Ростовская область
Таганрогская правда
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