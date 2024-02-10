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Демография, экономика, рождаемость: в Таганроге подвели итоги минувшего года

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В минувшем году в Таганроге снизилась смертность, увеличилось производство товаров и услуг, было создано более 500 новых рабочих мест. Об этом и многом другом шла речь вчера, 9 февраля,  на заседании городской межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам под председательством заместителя главы городской администрации Ирины Голубевой.

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Участники заседания подвели итоги минувшего года и  рассмотрели планы на нынешний. По словам начальника отдела по охране здоровья Аллы Дудник, по итогам 2023 года в городе снизилась смертность. В семьях таганрожцев родилось 2 043 младенца. Уровень рождаемости составил 8,3 на 1,0 тыс. населения.

Об экономических итогах рассказала начальник управления экономического развития городской администрации  Наталия Крутоголовина. За январь-ноябрь 2023 года крупными и средними предприятиями Таганрога всех видов деятельности было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 151,1 млрд рублей, что составило 122,2% к уровню аналогичного периода 2022 года. А в рамках инвестиционных проектов в городе появилось 579 новых рабочих мест. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 56 728 человек — увеличение за последние пять лет составило 34,3%.

Начальник УСЗН Таганрога Вера Котова рассказала об основных направлениях демографической политики. Среди них поддержка семей участников специальной военной операции, повышение престижа многодетных семей и забота о старшем поколении. Под эгидой Года семьи в Таганроге разработан план, в который вошли немногим менее сотни мероприятий различных форматов. Это походы всей семьей на каток, в кино, спортивные соревнования, мастер-классы, тематические вечера, выставки рисунков и фотографий.

Фото «Таганрогской правды»

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