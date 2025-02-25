Цены на мясо в Ростовской области выросли из-за инфляции и издержек предприятий

Центробанк со ссылкой на Росстат объяснил повышение цен на некоторые виды товаров и услуг в Ростовской области ростом инфляции в регионе и увеличением издержек предприятий.

Так, по данным Росстата, годовая инфляция на Дону в январе 2025 года увеличилась до 9,97% (в декабре 2024 года уровень инфляции составлял 9,46%). Этот показатель выше, чем в среднем по ЮФО (9,80%) и по России в целом (9,92%).

«Основные причины ускорения роста цен в регионе — увеличение затрат производителей и поставщиков ряда товаров и услуг, а также сокращение предложения на отдельных продовольственных и непродовольственных рынках», — говорится в сообщении ЦБ.

Годовой прирост цен на продукты питания в январе в Ростовской области увеличился до 13,36% после 12,48% в декабре.

Отмечается, что птицефабрики и мясокомбинаты Дона закладывали в цены возросшие издержки, в том числе на корма для скота и птицы, энергоресурсы и логистику. И‑за дефицита кадров у компаний-производителей выросли расходы на оплату труда.

«Кроме того, производство свинины на Дону снизилось, и продукции на прилавках стало меньше. Как итог, в годовом выражении рост цен на свинину ускорился, подорожало и мясо птицы (в декабре 2024 года оно стоило почти так же, как год назад)», — объяснили в Центробанке.

Соответственно ускорился и годовой рост цен на мясопродукты (сосиски, сардельки, колбасу, пельмени, мясокопчености). Производители переносили в цены возросшие затраты на сырье, а также на упаковку и зарплаты персоналу.

К тому же, предложение мясных полуфабрикатов и колбасных изделий снизилось из‑за сокращения их производства. По данным донской службы статистики, за январь 2025 года в хозяйствах региона произведено 26,7 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе) — это 80,7% к соответствующему уровню прошлого года.

Ранее мы сообщали, что Ростовстат зафиксировал в Таганроге самые высокие цены на картофель.

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