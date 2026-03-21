В Таганроге наступило время для старта активного огородного сезона. Умеренно-континентальный климат с теплым летом и мягкой зимой позволяет уже в марте приступить к первым посадкам, чему способствует рост среднесуточной температуры и увеличение светового дня.

Дачница с 30-летним стажем Анна Ковалева поделилась с жителями Таганрога проверенными способами выращивания рассады.

В тепличных условиях в первый весенний месяц можно высевать ранние сорта белокочанной и цветной капусты, брокколи, а также сельдерей, лук-порей, болгарский перец и баклажаны. Для последующей пересадки в открытый грунт на рассаду сажают томаты, особенно высокорослые, огурцы для теплицы, кабачки, патиссоны, тыкву, базилик и другие пряные травы.

«Если погода в конце марта будет благоприятной, выше +15 градусов, то прямо на грядки можно посеять редис, шпинат, укроп, петрушку, листовой салат, раннюю морковь и горох», — советует Анна Ковалева.

Опытная дачница рекомендует начинать с выбора семян, отдавая предпочтение районированным сортам, адаптированным к местному климату, и обязательно проверять срок годности, так как всхожесть снижается после 3–4 лет хранения. Перед посевом надо замочить семена на 12–24 часа в растворе стимулятора роста, например, «Эпина» или сока алоэ, что ускорит прорастание и укрепит растения. Для профилактики болезней можно использовать слабый, 0,5%-ный раствор марганцовки.

Важную роль играет подготовка грунта. Идеальная смесь состоит из 50% торфа, 30% перегноя и 20% песка. Почву следует прокалить в духовке 30 минут при 80°C или проморозить, чтобы уничтожить патогены. Глубина заделки семян зависит от их размера: для мелких, таких как базилик или салат, она составляет 0,5 см, для средних (томаты, перцы) — 1–1,5 см, а для крупных (кабачки, тыква) — 2–3 см.

После посева емкости нужно накрыть пленкой и поместить в теплое место с температурой 22–25°C. После появления всходов укрытие снимают и переносят рассаду на светлый подоконник, при необходимости досвечивая фитолампами до 12–14 часов в сутки. Полив должен быть умеренным, теплой отстоянной водой, чтобы избежать переувлажнения и заболевания «черной ножкой».

В фазе 2–3 настоящих листьев проводят пикировку, заглубляя рассаду до семядольных листочков для стимуляции корневой системы. За две недели до высадки на постоянное место растения начинают закаливать, вынося на балкон или в теплицу сначала на 2–3 часа, постепенно увеличивая время.

Эти меры помогают получить крепкую рассаду и ранний урожай.

