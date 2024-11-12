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Четыре тысячи донских семей получают ежемесячные выплаты на третьего ребёнка и последующих детей

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Состоялось совещание, которое провела вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова. Регионы, в том числе и Ростовская область, присоединились к встрече в режиме видеоконференцсвязи. На совещании обсуждался ход реализации национального проекта «Демография» по итогам трех кварталов текущего года.

Новости Ростовской области

В сообщении донского правительства отмечается, что в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» ежемесячную выплату получают семьи, в которых до 31 декабря 2022 года родились третьи или последующие дети (выплата осуществляется до достижения детьми трёх лет). Такой мерой соцподдержки охвачено порядка четырех тысяч многодетных семей Дона.

Около 200 тысяч донских семей ежегодно пользуются мерами социальной поддержки, предусмотренными для семей с детьми.

«В рамках нацпроекта «Демография» реализуется пять региональных проектов, направленных на улучшение жизни практически каждого жителя области», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» направлены на продление активного долголетия пожилых людей. Жители области старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими мероприятиями, включая диспансеризацию, вакцинацией против пневмококковой инфекции, получают услуги в рамках системы долговременного ухода.

В 54 муниципальных образованиях региона разработаны и внедрены программы укрепления общественного здоровья.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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