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Четыре человека пострадали в аварии с такси в Ростовской области

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1 сентября в Ростове-на-Дону столкнулись Volkswagen Polo и автомобиль такси Škoda Octavia. Пострадали четыре человека. С травмами они доставлены в медучреждение.

Новости Ростовской области

Авария произошла 1 сентября в 9 часов утра в районе дома № 190 «а» по проспекту Стачки донской столицы. 31-летний водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулся с такси, которым управлял 45-летний мужчина.

«В результате ДТП пострадали пассажиры Volkswagen Polo 34 и 37 лет, а также пассажиры такси 54 и 20 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что 30 августа в Таганроге двое подростков врезались в «Газель».

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

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Таганрогская правда
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