В Таганроге двое подростков врезались на мопеде в «Газель»

30 августа в Таганроге двое подростков пострадали во время аварии, когда на мопеде врезались в грузовую «Газель», сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария произошла в 13.00 на улице Яблочкина в районе дома № 41. По предварительной информации, 15-летний водитель мопеда «Альфа» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «АФ-37170А» и врезался в него.

В результате ДТП водитель мопеда и его 16-летний пассажир получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога напоминает о недопущении управления транспортными средствами без водительского удостоверения. А также призывает водителей велосипедов, мотоциклов, мопедов и самокатов быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что на Дону в страшной аварии получили серьезные травмы водитель и пассажир.

Фото Госавтоинспекции Таганрога