Четыре человека погибли в аварии под Волгодонском

Авария, унесшая жизни четырех человек, произошла 19 июля около полуночи на автодороге «Обход города Волгодонска».

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 23.45. На 3 км автодороги «Обход города Волгодонска» 24-летний водитель на «Лада Ларгус», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в «КамАЗ 53212» с прицепом, которым управлял 64-летний мужчина. Большегруз ехал во встречном направлении.

«В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель автомобиля «Лада Ларгус» и три его пассажира. Их личности устанавливаются», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственная группа – проводится процессуальная проверка, ход которой контролирует прокуратура Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что 17 июля под Таганрогом в ДТП погиб водитель Volkswagen Polo.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области