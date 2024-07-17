Под Таганрогом в ДТП погиб водитель Volkswagen Polo

ДТП произошло 17 июля днем на 4 км автодороги «Таганрог-Беглица» в районе села Комаровка.

По предварительной информации, 40-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением и вылетел в кювет.

«В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Обстоятельства уточняются», — сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 15 июля в Шахтах в аварии погиб 17-летний подросток.