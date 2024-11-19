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Вечером 19 ноября в Ростовской области уничтожен украинский беспилотник

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Вражеский БПЛА уничтожен вечером 19 ноября средствами противовоздушной обороны в районе Новошахтинска.

Новости Ростовской области

Об этом сообщил жителям региона врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По данным дежурно-спасательных служб обошлось без пострадавших и последствий на земле», — уточнил глава региона.

Напомним, в ночь на 19 ноября Ростовская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Над территорией региона сбито 11 беспилотников. Один из них уничтожен в районе Таганрога.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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атака беспилотников работа ПВО Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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