Вечером 19 ноября в Ростовской области уничтожен украинский беспилотник

Вражеский БПЛА уничтожен вечером 19 ноября средствами противовоздушной обороны в районе Новошахтинска.

Об этом сообщил жителям региона врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По данным дежурно-спасательных служб обошлось без пострадавших и последствий на земле», — уточнил глава региона.

Напомним, в ночь на 19 ноября Ростовская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Над территорией региона сбито 11 беспилотников. Один из них уничтожен в районе Таганрога.

Фото из архива «Таганрогской правды»