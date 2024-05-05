Чеховский театр Таганрога отправится на Всероссийский фестиваль в Севастополь

С 1 по 7 июня в Севастополе пройдет VIII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство», участником которого станет и Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова.

В 2023 году Фестиваль принял гостей из Омска, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Калуги, Казани, Лобни, Рязани, Горловки, Макеевки, Москвы, а также Крыма. В 2024 году участником фестиваля станем и мы — чеховцы! 5 июня на сцене Севастопольского театра юного зрителя — сказка «День рождения кота Леопольда», — рассказал театр в своем телеграм-канале.

Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Севастополя и Департамента культуры «Сказочное королевство» стало ближе для детей из отдаленных районов Севастополя: Новобобровки, Орлиного, Балаклавы, Фронтового.

Ранее мы сообщали, что городской хор мальчиков Таганрога готовит юбилейный концерт.

Фото театра им. А.П. Чехова