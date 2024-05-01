Городской хор мальчиков Таганрога готовит юбилейный концерт

Коллектив Городского хора мальчиков и юношей Таганрога (художественный руководитель – Денис Листопадов) в этом году отмечает свое 10-летие. На 20 мая запланировано проведение большого юбилейного праздничного концерта «Когда мои друзья со мной».

Планируется, что в этот вечер на сцене прозвучат произведения самых разных жанров – от народных песен до крупных вокально-симфонических полотен.

Концертную программу украсит выступление специального гостя – симфонического оркестра Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова (художественный руководитель и главный дирижёр – Заслуженный артист России Сергей Нестеров). В программе также примут участие ведущие хоровые коллективы Таганрога: муниципальный камерный хор «Лик» (художественный руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Алексей Логинов), хор ТДМШ им. П. И. Чайковского «Весенние голоса» (художественный руководитель – Анастасия Леонова), хор ДМШ им. А. Г. Абузарова «Элегия» (художественный руководитель –Ирина Иванищева), хор вокального отделения Таганрогского музыкального колледжа (художественный руководитель – Алексей Логинов), и солисты Ростовской государственной консерватории. Юбилейный концерт завершится выступлением большого сводного хора, которое объединит всех участников программы.

Инициатором создания Городского хора мальчиков и юношей стал директор и художественный руководитель муниципального Камерного хора «Лик» Алексей Логинов, определивший мальчишеский хор как важнейшую творческую площадку для формирования будущих профессиональных музыкантов. С 2013 по 2019 годы художественное руководство хора осуществлял Владимир Войченко, хормейстером коллектива был Денис Листопадов. За эти годы коллектив дал свыше 100 концертов в городе, области и за ее пределами, выступал на всероссийских и международных конкурсах, прочно заявив о себе как о любительском коллективе с высоким творческим потенциалом.

С 2019 года художественный руководитель Городского хора мальчиков и юношей Таганрога – выпускник РГК им. С. В. Рахманинова, хормейстер МБУК «Камерный хор «Лик» г. Таганрога», лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, «Лучший работник культуры Ростовской области» Денис Листопадов; хормейстер — выпускник Таганрогского музыкального колледжа, лауреат Всероссийских конкурсов дирижеров, студент РГК им. С. В. Рахманинова Евгений Грачёв.

Сегодня Городской хор мальчиков и юношей Таганрога – сформировавшийся коллектив с широким разнообразным репертуаром, большим опытом концертных выступлений и богатым портфелем лауреатских званий областных, всероссийских и международных конкурсов. Ежегодно коллектив дает свыше 20 концертов на различных концертных площадках, участвует в городских и областных праздниках.

Концерт начнется 20 мая в 18.00 в ДК «Фестивальный»

Фото Сергея Плишенко