Будет ходить: донские медики прооперировали мужчину с тяжелой травмой ног

64-летний житель Ростовской области практически лишился ног, когда собирался вспахать огород мотоблоком.

Сохранить полноценную жизнь пострадавшему помогли специалисты Центра ортопедии и травматологии РостГМУ Минздрава России.

В апреле 2024 года дончанин решил вспахать огород. Когда он заводил мотоблок, фреза моментально ухватила штанину, затянула в мотоблок и практически перемолола правую ногу, а колено левой оказалось вывернуто наружу.

«У пострадавшего были порваны передние и задние крестообразные связки, боковые связки и задняя капсула коленного сустава. Плюс — вывих надколенника, — рассказала о тяжелых травмах пациента заведующая ортопедическим отделением № 1 РостГМУ, доктор медицинских наук Анна Алабут.

Перед врачами-ортопедами стояли две непростые задачи: провести эндопротезирование коленного сустава и восстановить капсульно-связочный аппарат. Сложная операция прошла успешно — нога стала опороспособной, сообщает Минздрав Ростовской области.

Через три месяца пациент уже будет становиться на пострадавшую ногу. А затем ему сделают протез, и мужчина сможет ходить.

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Фото: ТГ-канал Минздрава РО