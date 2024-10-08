В Ростове мужчина после посещения парикмахерской чуть не получил инсульт

Запрокидывание головы при мытье волос спровоцировало «синдром салона красоты».

В ростовском КДЦ «Здоровье» врачи предотвратили инсульт у 49-летнего мужчины, который накануне сходил в парикмахерскую. Об этом случае рассказали в донском минздраве.

Пациент пожаловался на острую боль в правой половине шеи. УЗИ показало спонтанную диссекцию внутренней сонной артерии — это расслоение стенки артериального сосуда с формированием между слоями гематомы, которая может распространиться и вызвать инсульт.

Такая патология называется «синдром салона красоты», потому что одной из причин ее формирования является переразгибание в шейном отделе позвоночника при мытье головы во время посещения парикмахерской, говорится в сообщении. Мужчина действительно в день появления симптомов побывал у парикмахера.

К счастью, пациент вовремя получил необходимое консервативное лечение, благодаря которому произошло полное восстановление сосудов.

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