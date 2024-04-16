В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 48-летнего жителя города Пролетарска, который занимался незаконным ловом рыбы с помощью сетей. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Нарушителя обнаружили в акватории реки Маныч Веселовского водохранилища. У него изъяли надувную лодку с подвесным мотором, 70-метровую лесковую сеть и рыбу разных пород: тарань, густера, рыбец, окунь, лещ. Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО