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Более трети проб воды в водоемах Ростовской области не соответствуют нормативам

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Отбор проб воды из водоёмов Ростовской области на микробиологические показатели проводится региональным управлением Роспотребнадзора ежедекадно с мая по октябрь.

Новости Ростовской области

«За прошедший период 2024 года из поверхностных водоёмов Ростовской области, используемых в рекреационных целях,  отобрано и исследовано 285 проб воды на микробиологические показатели, 181 — на паразитологические, 19 — на вирусологические показатели. 35,1 % исследованных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом отмечается, что возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в воде водоемов Ростовской области не обнаружено.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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