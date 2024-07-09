Более трети проб воды в водоемах Ростовской области не соответствуют нормативам

Отбор проб воды из водоёмов Ростовской области на микробиологические показатели проводится региональным управлением Роспотребнадзора ежедекадно с мая по октябрь.

«За прошедший период 2024 года из поверхностных водоёмов Ростовской области, используемых в рекреационных целях, отобрано и исследовано 285 проб воды на микробиологические показатели, 181 — на паразитологические, 19 — на вирусологические показатели. 35,1 % исследованных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом отмечается, что возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в воде водоемов Ростовской области не обнаружено.

Фото из архива «Таганрогской правды»