Более миллиона доз вакцины от гриппа поступило в Ростовскую область

В Ростовской области вакцина против гриппа имеется в достаточном количестве во всех государственных медицинских организациях, сообщает официальный портал донского правительства.

Напомним, что вакцинация от гриппа стартовала в регионе еще в августе. По мнению специалистов, сейчас самое подходящее время для проведения прививок и формирования иммунитета к началу эпидсезона.

За счет средств федерального бюджета в донской регион поступило 1196820 доз вакцины против гриппа для детей и взрослых. По словам министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева, за счет средств областного бюджета закуплено 39 473 дозы, в том числе 29 435 — для детей.

«Ожидается поставка еще 44 610 доз вакцины против гриппа для иммунизации взрослого населения, приобретенной за счет средств областного бюджета, — отметил он.

Привиться от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства.

Ранее мы рассказали, что на Дону не будут вводить масочный режим из-за COVID-19 ХЕС.

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