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Более 500 тысяч туристов побывали в Таганроге в этом году

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Таганрог становится все более привлекательным для туристов. За восемь месяцев нынешнего года наш город посетили более 500 тысяч человек, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

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По оценке специалистов, более 70% туристов, проживающих в гостиницах, приезжают в Таганрог с целью отдыха. Городские туристические компании предлагают жителям и гостям разнообразные экскурсионные программы. Среди них не только традиционные обзорные, но и гастрономические, иммерсивные.

В городе развивается гостиничная инфраструктура, обустраиваются комфортные общественные пространства, была проведена модернизация городского трамвайного движения, установлен плавучий причал для приема пассажирских круизных теплоходов.

«Благодарю всех причастных к развитию туризма на таганрогской земле! Именно вашими усилиями в городе создаётся атмосфера гостеприимства и радушия. И, конечно, мы всегда рады нашим гостям! Всех с Днём туризма!», — написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что Домик Чехова и морской порт возглавили топ-5 популярных туристических мест Таганрога.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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