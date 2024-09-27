Более 500 тысяч туристов побывали в Таганроге в этом году

Таганрог становится все более привлекательным для туристов. За восемь месяцев нынешнего года наш город посетили более 500 тысяч человек, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

По оценке специалистов, более 70% туристов, проживающих в гостиницах, приезжают в Таганрог с целью отдыха. Городские туристические компании предлагают жителям и гостям разнообразные экскурсионные программы. Среди них не только традиционные обзорные, но и гастрономические, иммерсивные.

В городе развивается гостиничная инфраструктура, обустраиваются комфортные общественные пространства, была проведена модернизация городского трамвайного движения, установлен плавучий причал для приема пассажирских круизных теплоходов.

«Благодарю всех причастных к развитию туризма на таганрогской земле! Именно вашими усилиями в городе создаётся атмосфера гостеприимства и радушия. И, конечно, мы всегда рады нашим гостям! Всех с Днём туризма!», — написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что Домик Чехова и морской порт возглавили топ-5 популярных туристических мест Таганрога.

Фото t.me/Fateev