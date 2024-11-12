Бойцам СВО из Ростовской области передали необходимый транспорт

Вчера эти ребята были студентами военного учебного центра ДГТУ, а сегодня сражаются на Часов Яре.
Народный фронт в Ростовской области решил поддержать выпускников военной кафедры ДГТУ, которые подписали контракт с Министерством обороны. Сейчас эти смелые молодые люди мужественно защищают родину на передовой.
Для наших бойцов закупили необходимый транспорт. А неравнодушные жители Дона оставили на машине свои пожелания и приветы, полные поддержки и добрых слов. Технику передали в день рождения военного учебного центра ДГТУ.
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