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Бойцам СВО из Ростовской области передали необходимый транспорт

На чтение 1 мин Опубликовано

Вчера эти ребята были студентами военного учебного центра ДГТУ, а сегодня сражаются на Часов Яре.

#СВО

Народный фронт в Ростовской области решил поддержать выпускников военной кафедры ДГТУ, которые подписали контракт с Министерством обороны. Сейчас эти смелые молодые люди мужественно защищают родину на передовой.

Для наших бойцов закупили необходимый транспорт. А неравнодушные жители Дона оставили на машине свои пожелания и приветы, полные поддержки и добрых слов. Технику передали в день рождения военного учебного центра ДГТУ.

Больше подробностей смотрите в видео.

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Народный фронт поддержка военнослужащих СВО спецоперация
Таганрогская правда
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