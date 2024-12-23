Как мы уже сообщали, первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин вместе с главой города Светланой Камбуловой 21 декабря провели брифинг. Встреча прошла в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога». Вопросы журналистов касались выполнения задач дорожной карты, комплексного развития Таганрога, социальной политики и туризма, безопасности, проблем ЖКХ. А также — планов на будущий год.

Благоустройство

Александр Юрьевич напомнил – в 2024 году Светлану Анатольевну назначили главой Таганрога. Был избран и председатель городской Думы Роман Корякин. Оба руководителя не первый год работают с дорожной картой развития города как туристического центра.

«Светлана Анатольевна – человек, хорошо погруженный в проблематику города. На мой взгляд, она очень интересно и органично меняет работу с жителями. И нам важно постоянно находиться в информационном поле», — отметил Александр Скрябин.

Что касается дорожной карты развития Таганрога, то из 223 пунктов на сегодня выполнен 131.

«Есть мероприятия, которые находятся в работе. Кроме дорожной карты, у Таганрога ежегодно появляется оперативный план, который выполняется городом на постоянной основе», — рассказал первый заместитель губернатора.

Благодаря поддержке Правительства Ростовской области Таганрог первым в регионе подключился к проекту «Научные детские площадки».

«Рекомендую вам посетить научную площадку, которая недавно появилась на территории Приморского парка. Мне кажется, с детьми там будет очень интересно. На площадке установлено оборудование, которое даёт основы физики, акустики, Азбуки Морзе, кинематографии и так далее. Мы провели переговоры со студентами института имени А. П. Чехова, ребята согласились организовывать для детей познавательные, развлекательные мероприятия, в ходе которых будут давать новые знания», — отметила Светлана Камбулова.

Пока лишь шесть городов России взялись реализовать подобные проект.

В этом году завершили благоустройство территории ДК «Фестивальной». Заканчиваются работы и на фасаде СКЦ «Приморский».

«Площадка у ДК «Фестивальный» сегодня, на мой взгляд, единственная в этом районе, которую уже оценили по достоинству мамы и дети. Весной деревья и высаженные кустарники станут зелёными, ещё больше людей будут совершать здесь прогулки. Сегодня у ДК завершаем монтаж оборудования — интеграцию камер видеонаблюдения в нашу общую систему «Безопасный город», чтобы избежать случаев вандализма», — пояснила глава Таганрога.

Светлана Камбулова отметила, что одной из своих задач видит обеспечение сохранности результатов проектов, реализованных в городе. В том числе это элементы благоустройства на Северной площади, в роще «Дубки», на территории реконструированной части Пушкинской набережной.

«Депутаты нас поддержали. Принят бюджет на очередной трёхлетний период, в котором предусмотрены денежные средства на содержание этих объектов, и, самое главное, на работы по уходу за зелёными насаждениями», — подчеркнула Светлана Анатольевна.

Александр Скрябин дополнил тему — в «Дубках» жители обратились с просьбой восстановить детские площадки. И пообещал, что работа в данном направлении продолжится.

Канализационный коллектор

Прозвучал вопрос о проблемах улицы 1-я Котельной и о реконструкции водоотводящих систем.

«В этом году шесть участков запланированы, реконструкция на пяти из них уже выполнена. На одном из участков по улице 1-й Котельной подрядчик не успевает в срок по объективным причинам, верхний свод коллектора полностью разрушен. Это осложняет производство работ. Врио губернатора Юрий Слюсарь поставил задачу в срок до 20 декабря щебнем временно благоустроить улицу. Эти работы уже выполнены», — отметил Александр Скрябин.

С 2018 года 23 аварийных участка восстановлены, есть задел на следующий год, планируется восстановление трех участков, определено финансирование», – рассказал он.

На проблемном участке обнаружились новые провалы грунта, и проектно-сметная документация (ПСД) подлежит корректировке. До конца февраля по двум участкам, оставшимся на этой улице должны завершить обновленную ПСД, которая пройдет экспертизу.

«Надеюсь, субъект поддержит нас выделением денежных средств. Устную поддержку врио губернатора Юрия Слюсаря в целом на завершение этого участка мы уже получили. И после того, как будут выполнены работы в 2025 году, уже будем восстанавливать дорожное покрытие», — отметила Светлана Анатольевна.

Автобусы и маршрутки

Еще одна горячо обсуждаемая тема – городской транспорт. В прошлом году Таганрог провел конкурс (последние 11 лет они не проводились) на регулярные пассажирские перевозки и заключил семилетние контракты. Сегодняшние проблемы касаются недобросовестных перевозчиков и невыполненных условий контрактов.

«Мы ужесточили претензионную работу с нашими перевозчиками, ежедневно выходим на линию и проводим проверку работы общественного транспорта, выписываем штрафы. Сейчас ведем переговоры с перевозчиками, говорю откровенно, не таганрогскими! Чтобы они, в случае расторжения контрактов, приняли участие в организации перевозок на территории Таганрога, — рассказала глава города. — Понимаю, что городские перевозчики «напряглись», услышав эту новость. До конца года у них есть возможность устранить имеющиеся замечания, и исправить ситуацию с претензиями, которые мы направили. Надеюсь, в январе ситуация кардинально изменится».

Жизнь и безопасность

Об опасностях вражеских атак и укрытиях спросили Светлану Камбулову журналисты.

«Мы провели работу с управляющими компаниями, обследовали все подвальные помещения и определили, что 387 из них могут быть использованы для укрытия горожан. С одной из управляющих компаний сейчас пробуем пилотный проект – установили на доме «умный» домофон, который позволяет впускать гостей с помощью идентификации лица. Он же автоматически откроет дверь в укрытие и разошлет гражданам смс об опасности на телефон и передаст сигнал в квартиру», — рассказала Светлана Анатольевна.

Дополнительно, на квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг разместили QR-код с обозначением укрытий. Когда нет угрозы для населения, и наши специалисты ПВО отрабатывают опасность за пределами нашего города, сирена в городе не звучит.

«Я принимаю ответственность за её включение. Пусть наши горожане спят. В случае угрозы гражданскому населению мы, конечно, включаем звуковой сигнал, и информация о нём идёт на всех наших страничках и в пабликах», — пояснила Светлана Камбулова.

Туризм и планы на 2025 год

«У нас в регионе мы ожидаем к концу года показатель пять миллионов туристов, и это значительный рост по сравнению с предшествующим периодом, — подчеркнул Александр Скрябин. — А если говорить о Таганроге, то речь идет о 600 тысяч человек, посетивших город в этом году.

Что же касается планов для Таганрога на будущий год, то они обширны и разнообразны. Первый заместитель губернатора выделил работу по развитию спортивного кластера:

«В городе он получился замечательный. Это стадион, бассейн, открытый бассейн, Ледовый дворец, в следующем году завершится реконструкция спортивного комплекса».

Отметил Александр Скрябин и культурные мероприятия, самым ярким обозначив 165-пятилетие со дня рождения Антона Павловича Чехова.

Частный бизнес тоже продолжает свою работу для развития Таганрога — появятся гостиничные комплексы на Портовой улице. Александр Юрьевич добавил, что также планируется увеличить количество судозаходов туристических кораблей. Для этого ведутся сейчас переговоры с компаниями данного профиля.

А еще он напомнил о планируемой реконструкции БМСП.

«Объективно, без федеральной поддержки мы это не смогли бы потянуть. Только I этап больше 13 миллиардов рублей стоит. Первый транш федеральных денег уже выделяется бюджету региона. Эта работа 2025, 2026 и 2027 годов будет ознаменована стартом в следующем году», — пояснил Александр Скрябин.

Светлана Камбулова напомнила об обновлении театра имени А.П. Чехова. Ремонт фасада и кровли тоже захватит трёхлетний период, он будет осуществлен при поддержке федерального и областного бюджета.

«Надеюсь, что своё 200-летие в 2027 году наш театр встретит обновленным, с красивыми фасадом и кровлей. Таганрожцы и гости города любят посещать театр. Поэтому самое главное — сохранить все его изюминки. Здание является объектом культурного наследия, и работа предстоит сложная. Нужно найти специалистов, которые выполняли аналогичные работы», — отметила глава города.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора