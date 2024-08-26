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Бдительный таганрожец вызвал полицейских после визита сотрудника банка

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Житель Таганрога поблагодарил сотрудников УМВД Таганрога, которые установили, что мужчина, пришедший к нему домой, действительно является сотрудником одного из банков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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В дом к Михаилу пришел мужчина, который представился курьером банка. Таганрожец заподозрил в его действиях недоброе и позвонил в полицию. Менее чем через 10 минут на место прибыли участковый уполномоченный лейтенант полиции Данила Мезников и оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Максим Черепков.

Сотрудники полиции разобрались в ситуации, взяв объяснения с заявителя и представителя финансовой организации. Они убедились, что человек, приехавший к Михаилу, действительно является официальным представителем банка.

После того, как инцидент был исчерпан, житель Таганрога написал письмо в адрес руководства ГУ МВД по Ростовской области, в котором поблагодарил полицейских за тактичность, вежливость и доброжелательность.

Ранее мы рассказали, что в гипермаркете Таганрога вор-рецидивист пытался украсть пылесос.

Фото ГУ МВД по РО

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