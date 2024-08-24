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В гипермаркете Таганроге вор-рецидивист пытался украсть пылесос

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В Таганроге сотрудники Росгвардии задержали в одном из городских гипермаркетов 33-летнего вора-рецидивиста, который находился в федеральном розыске.

Новости Таганрога

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел 21 августа. В этот день сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов крупной торговой сети. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 33-летний посетитель магазина пытался украсть робот-пылесос стоимостью около 5 500 рублей.

При проверке личности задержанного по базе данных выяснилось, что фигурант уже был неоднократно судим по трем статьям УК РФ. А несколько дней назад его объявили в федеральный розыск за кражи. Росгвардейцы доставили преступника в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказали, что полиция установила личности школьниц, куривших в таганрогском трамвае.

Фото 61.rosguard.gov.ru

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Таганрогская правда
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