В Таганроге сотрудники Росгвардии задержали в одном из городских гипермаркетов 33-летнего вора-рецидивиста, который находился в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел 21 августа. В этот день сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов крупной торговой сети. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 33-летний посетитель магазина пытался украсть робот-пылесос стоимостью около 5 500 рублей.

При проверке личности задержанного по базе данных выяснилось, что фигурант уже был неоднократно судим по трем статьям УК РФ. А несколько дней назад его объявили в федеральный розыск за кражи. Росгвардейцы доставили преступника в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказали, что полиция установила личности школьниц, куривших в таганрогском трамвае.

Фото 61.rosguard.gov.ru