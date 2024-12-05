Батутисты Таганрога стали призерами всероссийских соревнований

Трое таганрожцев завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте «Памяти ЗТ СССР В.Д. Павловского», которые проходили в Москве.

Спортивное событие собрало 458 юношей и девушек из 26 регионов России. Воспитанники нашей спортивной школы олимпийского резерва № 13 завоевали три бронзовых медали. В индивидуальных прыжках на батуте третье место среди юниоров 15-16 лет занял Глеб Талдыкин. В синхронных прыжках среди юношей 13-14 лет на третью ступень пьедестала почета поднялись Владислав Морозов и Дмитрий Сапунцов.

Готовил спортсменов к соревнованиям тренер-преподаватель Сергей Леонидович Зайченко. Поздравляем спортсменов и тренера, желаем новых успехов.

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Фото ВК Таганрог спортивный