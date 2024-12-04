С дартса в Таганроге началась городская Спартакиада инвалидов

Во Дворце спорта «Прибой» в рамках Всероссийской декады инвалидов состоялось торжественное открытие традиционной городской Спартакиады инвалидов.

В этом году в соревнованиях принимают участие свыше 150 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 15 обществ и учреждений города. Соревнования проводятся по пяти видам спорта: дартс, шашки, шахматы, плавание и настольный теннис.

В церемонии торжественного открытия Спартакиады участвовали председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога Светлана Анатольевна Смородинова и председатель Совета инвалидного спорта г. Таганрога Галина Дмитриевна Стрельникова.

Сразу после торжественного открытия состоялись соревнования по дартсу: в точности бросков состязались участники из 10 организаций людей с ограниченными возможностями.

Председатель Совета инвалидного спорта Таганрога Галина Стрельникова поблагодарила администрацию и волонтеров Таганрогского института им. А.П. Чехова за помощь в организации и проведении соревнований на высоком уровне. А также юных спортсменок спортшкол № 1 и 3, их тренеров-преподавателей — за прекрасные показательные выступления, а директора СК «Молекула» Евгения Жабина — за предоставленные подарки для всех спортсменов.

Ранее мы рассказали, что теннисисты Таганрога завоевали медали на областном первенстве.

Фото ВК «Таганрог спортивный»