Автомобилистам Таганрога рассказали, что грозит за сокрытие госномеров

14 октября 2024 года Президент РФ подписал закон о более строгом наказании за использование устройств, которые мешают распознаванию госномеров на транспорте.

Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, что в связи с эти изменилось для автомобилистов.

Раньше штраф до 5 000 рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев полагались за езду без номеров, с видоизмененными номерами или с применением устройств и материалов для сокрытия номеров.

Что изменилось после принятия закона?

Теперь за применение устройств для сокрытия номеров автомобилистам грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет с конфискацией таких устройств. Например, рамок или электромагнитов.

За езду без номеров или сокрытие их различными материалами грозит штраф до 5 000 рублей. За повторное нарушение — лишение прав на срок до 1,5 лет.

Материалы для сокрытия номеров — это, например, бумага, ткань, грязь или снег.

«Для лишения прав при повторном нарушении должно быть очевидно, что это сделано нарочно, а не связано с погодными условиями или обусловлено процессом движения», — говорится в сообщении.

Фото из архива «Таганрогской правды»