Аварию на нескольких участках теплотрассы по улице П. Тольятти устраняют в Таганроге

В течение 19 января таганрогский микрорайон «Дубки» остается без отопления.

«Сегодня в микрорайоне «Дубки» проводится ремонт теплотрассы сразу на нескольких участках. Новые аварийные нештатные ситуации на сетях возникли после повторного запуска котельной по улице Ленина, 220», — сообщила вечером 19 января глава города Таганрога Светлана Камбулова.

В настоящее время идет замена трубы на трех участках сети по адресам: улица П. Тольятти, 24/1, 30/4, 26/1. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

«По моему поручению на месте аварии находятся первый заместитель главы администрации Таганрога Христофор Ермашов и заместитель по вопросам городского хозяйства Егор Долматов. Проведено рабочее совещание. Поставлены задачи муниципальному предприятию «Городское хозяйство» для оперативного их решения. Ситуацию держу на контроле», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Напомним, авария на котельной, расположенной по улице Ленина, 220, произошла 18 января.

Фото: Telegram-канал главы города