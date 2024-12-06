Авария с фурой стала причиной 10-километровой пробки на Северном обходе Ростова

6 декабря утром Северный обход Ростова из-за аварии на несколько часов сковала 10-километровая пробка.

ДТП произошло в 8.50 минут на 4 км + 100 м автодороги «Северный обход города Ростова-на-Дону». 28-летний водитель автомобиля Foton, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с «КАМАЗом». Фурой управлял 49-летний мужчина.

«В результате аварии водитель автомобиля Foton с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

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Фото Госавтоинспекции Ростовской области