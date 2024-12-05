4 декабря в Таганроге произошла авария на железнодорожном переезде, где столкнулись большегруз и тепловоз. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Происшествие случилось в 17.40 на улице Менделеева в районе дома № 24-1. По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Actros с полуприцепом HUMBAUR нарушил правила проезда железнодорожного переезда, после чего столкнулся с тепловозом ТГМ4А-1959, которым управлял 57-летний машинист.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога рекомендует водителям быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге две машины попали в аварию на Нижней линии.

Фото Госавтоинспекции Таганрога