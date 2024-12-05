Главная » Новости Таганрога

В Таганроге на железнодорожном переезде тепловоз врезался в грузовик

На чтение 1 мин Просмотров 720 Опубликовано

4 декабря в Таганроге произошла авария на железнодорожном переезде, где столкнулись большегруз и тепловоз. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Новости Таганрога

Происшествие случилось в 17.40 на улице Менделеева в районе дома № 24-1. По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Actros с полуприцепом HUMBAUR нарушил правила проезда железнодорожного переезда, после чего столкнулся с  тепловозом ТГМ4А-1959, которым управлял 57-летний машинист.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога рекомендует водителям быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге две машины попали в аварию на Нижней линии.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

грузовик ДТП новости происшествия Таганрог тпловоз
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru