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Аварийные дома в Таганроге снесли по решению суда

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В Таганроге признанные аварийными дома снесли после того, как суд удовлетворил исковые требования городской прокуратуры, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Город

В результате проведенной прокуратурой Таганрога проверки выяснилось, что на улицах Калинина и Котлостроительной находились многоквартирные дома, ранее были признаны аварийными и подлежащими сносу.

«Дома представляли опасность для горожан из-за угрозы обрушения, однако городской администрацией длительное время не принимались меры к их сносу. В орган местного самоуправления были внесены представления. В суд направлены исковые заявления с требованиями обязать чиновников устранить нарушения», — пишет источник.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Сейчас аварийные дома снесены.

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donland.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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