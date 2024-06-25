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Таганрожцам рассказали, кто освобожден от оплаты комиссии и пеней за ЖКУ

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С 1 июля 2024 года вступит в силу распоряжение Правительства РФ, которым утвержден перечень категорий граждан, которые освобождаются оплаты комиссий и пеней за жилищно-коммунальные услуги.

#ЖКХ

Как разъяснили в прокуратуре Таганрога, документом от 27.04.2024 № 1059-р утвержден перечень категорий физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке и подлежат освобождению от комиссионного вознаграждения при внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и  неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ к этим категориям относятся лица старше 18 лет, находящиеся в составе многодетной семьи, получившей такой статус в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. А также лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, от комиссии освобождаются инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ.

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Фото Владимира Прозоровского

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