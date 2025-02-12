Аудитор Контрольно-счетной палаты Ростовской области подозревается в получении взятки 

Уголовное дело по статье о получении взятки в отношении аудитора областной КСП возбуждено на основании материалов УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемая получила взятку в виде двух подарочных сертификатов на сумму 100 тысяч рублей. За вознаграждение чиновница обещала не принимать меры ответственности при проведении аудиторских проверок в отношении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственных ему учреждений.

«Впоследствии фигурантка обналичила денежные средства, используя указанные сертификаты при оплате приобретенных товаров», — сообщает пресс-служба донского СКР.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных эпизодов преступной деятельности.

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