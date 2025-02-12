Директор спортивной школы Таганрога подозревается в служебном подлоге

В отношении руководителя таганрогской спортивной школы олимпийского резерва № 13 возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Директор спортшколы подозревается в фальсификации списков учеников.

«Установлено, что фигурант из корыстной заинтересованности, в целях получения материальной выгоды, сфальсифицировал списки учеников учреждения, существенно завысив реальное количество воспитанников. Своими действиями подозреваемый нанес бюджету Ростовской области ущерб почти на 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области региональным СУ СК России в отношении руководителя спортшколы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК России «Служебный подлог».

Ранее мы сообщали, что директору таганрогской спортшколы № 3 Ольге Тищенко продлили домашний арест.

Фото из архива (Следком по РО)