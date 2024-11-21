Трассу М-4 «Дон» подготовили к работе в зимний период

Специалисты госкомпания «Автодор» вместе с дорожными службами провели, не дожидаясь морозов, полный комплекс мероприятий для обеспечения безопасности на трассы зимой.

В Ростовской области федеральная трасса М-4 «Дон» подготовлена к работе в предстоящий зимний сезон. К настоящему моменту заключены договоры со службами метеообеспечения для оперативного прогноза и текущей информации о неблагоприятных и опасных погодных явлениях. Оборудованы производственные базы, в том числе теплые стоянки, произведена проверка техники, заготовлены противогололедные материалы, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

Для борьбы со снегом и гололедом на М-4 «Дон» в Ростовской области будет задействовано 129 единиц дорожной техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, погрузчики и т.д. Заготовлено около 29 тысяч тонн противогололедных материалов. Во избежание перемётов снега вдоль трассы установлены защитные конструкции.

Безопасность автомобильного движения зимой зависит не только от готовности специализированных служб, но и от дисциплинированности самих водителей, которым напоминают о необходимости своевременной замены резины на зимнюю и соблюдении ПДД, в частности, нужно не забывать выдерживать дистанцию со впереди идущим транспортом, особенно на съездах и подъемах, контролировать скоростной режим.

«Для повышения требований к обеспечению безопасности дорожного движения в условиях зимней эксплуатации автомобильных дорог, а также предупреждения возможного возникновения ДТП, с 25 ноября 2024 года по 13 апреля 2025 года включительно на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091+600 — км 1119+500 будет отменён повышенный скоростной режим в 110 км/ч. Максимальная скорость движения транспорта на этом участке составит 90 км/час», — говорится в сообщении.

Фото: donland.ru