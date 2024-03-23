Андрей Фатеев призвал жителей Таганрога провести выходные дома

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев призвал горожан воздержаться от посещения мест массового скопления людей и провести выходные в кругу семьи.

Меры, направленные на усиление безопасности жителей, дополнительно приняты. Обращаюсь к вам, таганрожцы, воздержитесь от мест массового скопления людей, проведите время с близкими, в кругу семьи. Сейчас каждому из нас важно думать, прежде всего, о безопасности! – написал он в своем телеграм-канале.

И добавил, что сегодня, 23 марта, во всех типах учебных заведений Таганрога — занятия проведут дистанционно.

Напомним, что по решению губернатора Василия Голубева в Ростовской области отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в эти выходные, в связи с трагическим событием, которое произошло в Подмосковье, в «Крокус Сити Холле».

По факту происшествия Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ — террористический акт. Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия.

Изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, число жертв может увеличиться, — сообщает официальный сайт СК РФ.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)