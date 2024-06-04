Альпинисты из Ростовской области установили на Эльбрусе стелу памяти

На высочайшей точке России альпинисты из города Шахты Ростовской области установили стелу памяти героям Великой Отечественной войны.

На Эльбрус поднялись огнеборец 68-й пожарно-спасательной части МЧС России по региону Андрей Трикозов, инструктор-спасатель Южного авиационно-спасательного центра МЧС России Олег Шатаев и их товарищ Олег Волков, сообщает пресс-служба донского чрезвычайного ведомства.

Это старт эстафеты для подобных акций в нашей стране. Мы положили начало и будем рады, если ребята- альпинисты продолжат ее, — отметил Андрей Трикозов.

Памятник весом 8 кг отражает в себе небо, горы и облака и символизирует продолжение жизни на земле.

На гору стелу поднимали вручную.

Шли очень медленно, было невероятно трудно нести груз. После высоты 5000 метров стала сказываться нехватка кислорода, — рассказывает пожарный.

Установка обелиска заняла полтора часа. Сверху его украсил флаг Знамени Победы и баннер с фотографиями фронтовиков — дедов альпиниств.

Ранее мы сообщали, что в военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» собирают монеты в сплав памятника к юбилею Победы.

Фото ГУ МЧС России по Ростовской области