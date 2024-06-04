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Альпинисты из Ростовской области установили на Эльбрусе стелу памяти

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На высочайшей точке России альпинисты из города Шахты Ростовской области установили стелу памяти героям Великой Отечественной войны.

Новости Ростовской области

На Эльбрус поднялись огнеборец 68-й пожарно-спасательной части МЧС России по региону Андрей Трикозов, инструктор-спасатель Южного авиационно-спасательного центра МЧС России Олег Шатаев и их товарищ Олег Волков, сообщает пресс-служба донского чрезвычайного ведомства.

Это старт эстафеты для подобных акций в нашей стране. Мы положили начало и будем рады, если ребята- альпинисты продолжат ее, — отметил Андрей Трикозов.

Памятник весом 8 кг отражает в себе небо, горы и облака и символизирует продолжение жизни на земле.

На гору стелу поднимали вручную.

Шли очень медленно, было невероятно трудно нести груз. После высоты 5000 метров стала сказываться нехватка кислорода, — рассказывает пожарный.

Установка обелиска заняла полтора часа. Сверху его украсил флаг Знамени Победы и баннер с фотографиями фронтовиков — дедов альпиниств.

Ранее мы сообщали, что  в военно-историческом музейном  комплексе «Самбекские высоты» собирают монеты в сплав памятника к юбилею Победы.

Фото ГУ МЧС России по Ростовской области

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Великая Отечественная война МЧС память
Таганрогская правда
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