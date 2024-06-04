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В музее под Таганрогом собирают монеты в сплав памятника к юбилею Победы

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Сегодня, 4 июня, в музее «Самбекские высоты» была установлена колба для сбора монет в сплав памятника «Живая память благодарных поколений», который собираются построить на Поклонной горе в Москве к юбилею Победы.

Новости Таганрога

До 19 января 2025 года каждый желающий может передать советскую (или иную) монету от своей семьи, оставив ее в колбе. Сегодня это сделали участники мероприятия. Ими стали представители администрации Неклиновского района, юнармейцы, почетные гости, а также кавалер ордена Дружбы, многократный рекордсмен мира и Паралимпийских игр в Токио, благотворитель Алексей Талай.

Проект народного памятника «Живая память благодарных поколений» стартовал несколько лет назад. Идея принадлежит фонду Талая. В России проект реализуется фондом «Единое Отечество». Партнеры проекта в России − Музей Победы и Ассоциация исторических и военно-исторических музеев.

Подобный монумент уже установлен в Минске, в его сплав  попали монеты от 130 тысяч семей Республики Беларусь и России. Ожидается, что в сплав памятника, который будет установлен в России к юбилею Победы, попадут монеты от более 5 миллионов семей.

Фото donland.ru

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новости памятник Самбекские высоты Таганрог
Таганрогская правда
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