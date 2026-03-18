Александр Ищенко: Развитие социальной инфраструктуры при жилищном строительстве – приоритет донских органов власти

В рамках «Правительственного часа» депутаты Законодательного Собрания обсудили системный подход к развитию Ростовской агломерации в рамках новой градостроительной политики.

Речь о комплексном развитии территорий при строительстве многоквартирных жилых домов, чтобы рядом с кварталами синхронно появлялись школы, детские сады, поликлиники, скверы, спортплощадки.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко отметил, что депутатам необходимо понимать, как реализуются изменения в областном законодательстве, принятые в декабре 2024 года донским парламентом по инициативе губернатора Юрия Слюсаря.

«Принципы и подходы, которые сейчас используются при формировании градостроительной политики, к строительству новых жилых комплексов, домов, к созданию социальной инфраструктуры, совершенно точно будут реализованы и по всей территории нашего региона. Такую задачу ставит перед собой и Правительство области, и депутатский корпус. Но первый этап, самый важный, сегодня касается комплексного развития Ростова-на-Дону и прилегающих муниципальных образований», – рассказал Александр Ищенко.

Он напомнил, что тема жилищной политики и градостроительного развития была в центре внимания недавнего окружного форума «Единой России» в Ростове-на-Дону. Участники форума ознакомились с ростовским опытом на примере микрорайона «Новый Ростов». Там уже построены новая школа на 1 100 мест и детский сад на 200 мест. Будут возведены еще пять школ, десять детских садов, четыре поликлиники, парки и спортивные объекты.

«Такой принцип жилищного строительства, который предусматривает синхронное появление школ, больниц, поликлиник, скверов, спортплощадок одновременно с жильем – это приоритет не только Ростовской области, но и в целом партии «Единая Россия». Такой комплексный подход полностью соответствует народной программе, где ключевым элементом является принцип «жилье – для человека». Именно Ростов-на-Дону как южная столица стал местом проведения этого форума. И очевидно, что пример комплексного освоения территории «Нового Ростова» является базовым, показательным, в чем-то даже образцовым для всей России», – подчеркнул Александр Ищенко.

В 2025 году заключены два договора о комплексном развитии территорий в городе Аксае, на стадии проработки находятся еще пять проектов общей площадью 48 гектаров.

Для настройки инструментов по реализации новой градостроительной политики выработан нормативный механизм, предусматривающий единые правила для всех застройщиков. После завершения строительства социального объекта застройщик может обратиться за получением субсидии областного бюджета на частичное возмещение затрат.

В дальнейшем ожидаются новые нормативные решения как на федеральном, так и на областном и муниципальном уровнях. В том числе речь идет о проработке механизма увязки действий застройщиков с развитием инженерной инфраструктуры, энергетики, дорожной сети, транспорта.

