Актрисы Чеховского театра провели для таганрожцев мастер-класс по актерскому мастерству

«Создай свою Вселенную» — так назывался мастер-класс актрис театра и кино, сестер Марины Дрень и Натальи Лопатиной, который проходил в Таганроге в середине июля.

Журналисту «Таганрогской правды» посчастливилось принять в нем участие и составить собственное мнение. Мастер-класс посвящался актерскому мастерству, ораторскому искусству и свободному танцу.

Марина и Наталья знакомы нам по ярким образам из постановок таганрогского театра им. А.П. Чехова. Театральная педагогика и режиссура тоже составляют большую часть их занятий. К примеру, Марина Дрень — режиссер народной студии пластического движения «32», её постановки успели завоевать признание на разных площадках не только в России, но и за рубежом.

Отпуск – время новых идей

Находясь в отпуске, Марина и Наталья разработали двухдневный мини-курс по работе с телом и голосом и предложили познакомиться с ним взрослым людям — совершенно случайным, не актерам.

Автор этих строк встретил объявление о мастер-классе на личной странице одной из актрис в социальной сети «Вконтакте». И первая мысль была такой: «Где танец, а где я?». И насчет остальных пунктов мини-курса присутствовало то же смущение.

На разных этапах жизни мы часто «собираем» психологические комплексы. Такие штуки, как неуверенность в себе, общество, как правило, считывает на каком-то практически животном уровне. Скованность движений, боязнь привлечь к себе внимание, нервная дрожь и прочие проявления такого рода сильно ухудшают качество жизни.

А еще мир так устроен, что рядом непременно находятся люди, которые охотно усугубляют сомнения в себе. С самым благожелательным видом они расскажут при любом успехе, что вы выскочка, а ваши достоинства, профессионализм, фигура, голос, стихи, песни, работа, дети и всё прочее не выдерживают никакой критики.

Найти новое состояние

Вернемся к нашим сестрам. Наталья учила участников мастер-класса «звучать» красиво и свободно. Не бояться своего голоса и ярко заявлять о себе. А Марина взяла на себя работу с телом и его проявлениями. Через актерское мастерство и сценическое движение, свободный танец она приоткрывала нам секреты, как чувствовать окружающий мир, как любить себя и его.

Настолько динамичное и увлекательное, и по-разному насыщенное получилось занятие, что не хотелось упускать ни одной его части, даже фотографировать стало некогда, — все участники оставались полностью вовлеченными в действие. Похоже на детскую игру, и, при этом — ничего понарошку, некогда раздумывать, «прыгать надо»!

«Очень хорошее состояние переключения из нашей бесконечной «мыслемешалки» на свое тело. Вчера показалось тяжело разделить этот процесс, а сегодня я уже расслабилась и чувствую настоящее удовольствие от урока, несмотря на события, которые вокруг происходят. Две сестры в одной команде восхищают, здорово работают», — рассказала участница мастер-класса Мария (35 лет, пекарь и художник).

Здесь встречались упражнения для тренировки нейронных связей мозга: пальцы на руках несимметрично чередовали разные положения, а в это время добавлялось еще задание – произнести по слогам свое имя. Что, оказывается, очень сложно!

Мы учились оставаться чуткими к малейшим переменам, смотреть друг другу в глаза, здороваться с незнакомыми людьми, как с лучшими друзьями. Упражнения чередовались по-разному — на реакцию, на внимание к окружающим. Участники мастер-класса издавали разные смешные звуки, говорили одновременно друг с другом, говорили в танце, импровизировали, а потом искренне обсуждали свои ощущения.

«Много классных упражнений, в которых мы смогли почувствовать тело, голос, получилось себя проявить, найти новое внутреннее состояние, которое я понесу дальше в мир, людям, и буду делиться», — пообещала Ксения (32 года, менеджер проектов в IТ-компании).

«Можешь летать»

А чего стоил менуэт, где человек двигался с закрытыми глазами, а его партнер изо всех сил старался оградить танцора, чтобы тот не сшиб остальных ненароком, продолжая выводить фигуры, как заблагорассудится? У автора этих строк сначала закружилась голова, как будто теряется равновесие, а потом пришло ощущение надежности поддержки. Уверенность в том, что не надо ничего вокруг контролировать, можно просто оставаться в музыке — ни на что не похожий опыт. Мастер-класс оставил до того приподнятое настроение, что очень хотелось сохранить его подольше.

«Попала на курс Марины и Наташи случайно, увидев пост в ВК. И не отдавая себе отчета – надо, не надо, написала: «я приду». А здесь поняла, что меня сюда привели душа, провидение, не «мозги». Слава Богу, что не стала слушать доводы ума и записалась. Такого расслабления не дает ни йога, ни массаж, ни работа с психологом, ни разговор с подругой за бокалом вина. Здесь — познание себя: чувствуешь, что можешь летать, можешь петь, и это удивительно. В наше время испытать такие эмоции — очень ценно. Атмосфера – легкая и дружеская в зале, это здорово. Такие встречи действительно нужны каждому, человеку любого возраста, — выказала уверенность другая участница мастер-класса, Татьяна (43 года, специалист по охране труда, преподаватель и инструктор).

Атмосфера свободы

По окончании занятий актрисы тоже поделились впечатлениями от двух дней мастер-класса.

«Удивительно собирать вместе людей абсолютно разного возраста, разных профессий и смотреть, как они раскрываются и раскрепощаются. Когда внутри организаторов много тепла, энергии и любви, мне кажется, создается замечательная атмосфера, — подчеркнула Наталья Лопатина, — Могу же я нас похвалить?! — переспросила она сестру. — Многое зависит от педагога. Можно не любить какой-либо предмет, потому что педагог оказался безразличен к своим ученикам. А здесь у нас получилась атмосфера свободы, радости, тепла и легкости!».

Марина Дрень объяснила:

«Мы занимались актерским мастерством, речью, движениями — не для актеров, а для жизни. Чтобы лучше чувствовать себя, больше понимать, чего мы хотим, оставаться более открытыми для общения с другими людьми. А когда мы открыты, получаем много больше от этой Вселенной!».

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора