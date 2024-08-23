Афиша Таганрога: наш ждут насыщенные летние выходные

Предстоящие выходные в Таганроге будут солнечными, насыщенными и интересными. Нам обещают хорошую, хоть и немного жаркую погоду. А в учреждениях культуры стартуют мероприятия, посвященные 128-летию со дня рождения Фаины Раневской. Кроме того, в субботу проходит Всероссийская акция «Ночь кино».

Таганрожцев и гостей города ждут кинопоказы, спектакли, концерты, экскурсии, туристические трамваи и многое другое. Выбирайте, что вам больше по душе и стройте маршрут выходных дней с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

24 августа — Всероссийская акция «Ночь кино». В 10 часов — «По щучьему велению» (2023 г.), фэнтезийный фильм режиссера Александра Войтинского, в главных ролях — Никита Кологривый и Мила Ершова. В 12.30 — «Сто лет тому вперед» (2024 г.), фантастический фильм режиссера Александра Андрющенко по мотивам повести Кира Булычева. В главных ролях — Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров и Юрий Борисов. В 15.30 — «Воздух» (2023 г.), художественный фильм режиссера Алексея Германа младшего. В главных ролях — Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Кристина Лапшина, Сергей Безруков. На все фильмы – вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

24 августа в 18 часов — премьерный спектакль «Единственный наследник».

25 августа в 18 часов – комедия «Примадонны».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

24 августа с 11 до 18 часов — музейный праздник «Эскиз удивительной жизни», ко Дню рождения Фаины Раневской.

25 августа в 14 часов — посвящение «Незабываемое», ко Дню освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. Воспоминания о таганрогских художниках — участниках Великой Отечественной войны.

Дворец культуры «Фестивальный» (ул. Ленина, 212, тел. 32-27-43)

24 августа в 17 часов — концерт «Ах, эта музыка кино» (джаз-оркестра имени Валентина Парнаха под руководством Вячеслава Акимова).

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

24 августа в 10 часов – тематическая экскурсия «В гостях у купца Павла Чехова».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

24 августа в 12 часов – публичная лекция «Женщины на войне», посвященная годовщине освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. О таганроженках на фронтах Великой Отечественной войны расскажет старший научный сотрудник Валентина Ратник. Стоимость билета — 35 рублей.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

25 августа в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени». 24 августа в то же время — экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

Фото Сергея Плишенко